台南市白河區農會蔬菜產銷班的老師傅，仔細地將綠竹筍選別、分級。（張毓翎攝）

正值綠竹筍盛產期，台南市白河區農會蔬菜產銷班第7班、第16班，每天採收約4000公斤銷往北農，白河區農會蔬菜產銷班第7班長林源正指出，受疫情影響，近來拍賣價不斷走跌，前2周一公斤次級品有110元，昨日竟跌到90元，今天更慘只剩70元初頭，其他筍農也不禁嘆道「真慘」。

根據台南農改場資料，全台綠竹筍種植面積約7000公頃，其中7成集中新竹以北，另有1.5成集中在台南市關廟區、新化區、龍崎區及白河區，但南、北產季卻不太一樣，北部生產高峰在6月中旬至7月中旬和8月下旬；南部則在4月下旬至5月下旬及7月中旬。

白河綠竹筍產期從3月下旬到9月中旬，白河區農會蔬菜產銷班第7班、第16班，共180多名班員，以種植綠竹筍為主，每天透早清晨，就可見不少筍農拿著割筍刀在田間來回穿梭採收，要趕在一早運到農會產銷班的共同運銷中心，交給老師傅仔細地一支支分級，再冷凍保存，待下午由貨車從產地北上，運往北農拍賣市場。

林源正說，白河綠竹筍以前3月20日就開始採收，今年冬天較為溼冷，使得綠竹筍生長緩慢，產期延至清明節前後；此外，產量也不如以往，過去產銷班每天銷往北農的綠竹筍可達5000多公斤，今年運銷量少了約1000公斤，不過即使量少，價格卻沒能上揚。

林源正提到，清明節前2周，品質最佳的特級品，拍賣到北農的價格每公斤400至500元，沒想到過幾周，本土疫情升溫，衝擊餐飲業需求，每公斤跌到約200元，如今現在只剩150、160元，另外次級品部分，以往拍賣價可維持100至130元，今天跌至70多元，現在只盼疫情早日趨緩。

綠竹筍白河產銷班拍賣價格