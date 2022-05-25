台東縣國小教師甄選增列12名額，消息一出報名人數暴增近1.5倍。圖為教甄資料畫面。（資料照片）

台東縣今年度國小教師甄選原預計招考79名，縣府教育處24日公告增列12位正取名額，包含一般教師、資訊專長、自然專長及音樂專長各3名，總計招考91名；消息一出報名人數暴增1.48倍。教育處學管科長林鈺珊表示，因縣外介聘結果上周出爐及退休，因而增列12位名額。

「噓，好了不要再通知學長姐、學弟妹了，趕快去報名，記得繳費就對了！」許多考生會自主組成讀書會並成立群組，除了轉知各縣市縣教甄增額相關訊息，也會互相交流考試重點；看到台東教甄增額錄取，流浪教師紛紛握緊拳頭，說務必得把握這次難得的機會。

自台東縣府教育處24日公布增額後，兩天內各類科報名人數暴增加近1.5倍，其中音樂類由41人暴增為61人、高達1.48倍；而一般類科由212人增加為284人、約1.3倍；目前9類科線上報名總人數共837人。

林鈺珊表示，因「國中小暨幼兒園申請介聘至其他縣市」結果18日出爐，有部分教師調到縣外，又加上退休教師，經統計及評估後，認為有必要增列教師甄試名額，包含一般教師、資訊專長、自然專長及音樂專長各增列3名。

教育處指出，國中報名期限至24日，國小部分報名繳費截至25日中午為止，但以「完成線上報名及繳費」者為主；而台東縣國中小暨幼兒園教師甄選網站雖顯示報名現況，但須等銀行系統入帳，核對資訊無誤，近日才能確定最終報名人數。

教育處日前公告111學年度國中、國小教師甄選簡章，為鼓勵具教學經驗的代理教師留任，台東縣教甄除訂定多元加分機制，更首度將代理教師納入加分條件，近3學年內獲學校再聘的代理教師，初試總成績最高可加10％。