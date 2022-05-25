人民幣兌美元在岸價（CNY）25日收跌66基本點（bp），低見6.6757。

人民幣兌美元在岸價收報6.6737，較上日下午4時30分收報6.6671，跌66 bp或0.1％；較晚上11時30分最後成交價6.6540，走弱197bp。

離岸價（CNH）跌破6.68，低見6.6837，截至下午4時40分，離岸價報6.6825，在岸價報6.6721。

官方25日開出的中間價報6.6550，較上日報6.6566，上調16點或0.02％，創近3周新高。

交易員指出，本周市場對歐洲央行升息預期不斷推高歐元，另外美國房市數據也引發經濟增長憂慮，美元短期可能偏弱；不過人民幣還受國內疫情擾動，短期或圍繞6.65寬幅震盪；接下來重點關注美國聯準會（Fed）會議紀錄。

大陸國家外匯管理局資本項目管理司副司長王蕾表示，近期多種複雜因素交織共振令全球金融市場波動，外資投資中國金融市場也出現一定的波動，這在正常可控的範圍內，且這一局部調整並未改變中國跨境資金流動總體均衡的格局。