美國24日再度爆發大規模槍擊案，已有至少19名兒童和2名成人不幸身亡；資深記者指出，美國因槍擊而死亡的人數較10年前增加43%，且「槍比人多」，估計每100名居民就持有超過120把槍，認為美國已罹患「槍枝瘟疫」。

德州尤瓦迪（Uvalde）24日爆發大規模槍擊案，18歲槍手拉莫斯（Salvador Ramos）先對自己的祖母開槍，再前往洛伯小學（Robb Elementary School）濫射，造成至少19名兒童和2名成人不幸身亡，最後遭執法人員擊斃。

美國社會主義期刊《雅各賓》（Jacobin）特約編輯費南德茲（Belen Fernandez）先前才投書「半島電視台」（Al Jazeera），稱美國已罹患「槍枝瘟疫」，2020年因槍擊而死亡的人數達45,222人，甚至超過該年度機動車輛交通事故的40,698死亡，較2010年增加43%。

美國智庫「皮尤研究中心」（Pew Research Center）指出，在這4.5萬人中，有約54%是自殺、43%為凶殺，剩下的則包括意外、未確定情況或與執法人員有關。

另根據《華盛頓郵報》（The Washington Post）報導，美國2017年就已面臨「槍比人多」的狀況，估計每100名居民便持有120.5把槍。且費南德茲表示，在新冠肺炎（COVID-19）疫情和政治不安等造成的社會動盪下，美國2020年起槍枝與彈藥銷售量大幅上升，少數族裔、老年人或單身女性也都開始購買武器防身；認為這種「對槍枝態度隨便」的文化，不僅傷害美國自己，也因其全球影響力和實際活動讓其他國家跟著受苦。