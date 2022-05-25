國巨（2327）25日公告，再斥資1.41億元買回自家股票365張，買回平均價位387.57元，累計國巨第十五度庫藏股執行以來，國巨已砸逾15億元買回3,868張自家股票，相當於執行率一舉突破七成。

國巨第十五度庫藏股預計執行至6月26日，距離截止日還超過一個月，以國巨累計買回3,868張計算，距離庫藏股完全達陣的5,500張只差1,632張。

而根據國巨這幾波公告買回進度，累計國巨已經砸下15.38億元買回自家股票，惟台股加權指數受美國衝擊而動盪，國巨股價仍失守400元整數大關，25日收在387.5元，單日上漲1.43％。

國巨將在6月8日舉行股東常會，市場聚焦下半年景氣之外，國巨透過國創半導體將營運觸角延伸至電源IC、功率元件，以被動元件綁定MOSFET、IGBT等電動車所需關鍵元件，外資預期將助國巨朝高階製造商轉型一臂之力，未來標準品的景氣波動對國巨衝擊可望進一步減緩。