中國外交部發言人汪文斌25日主持例行記者會。就近期日本政客頻頻發表擁核言論，妄言要與美國核共用，引入美核武器。23日日美峰會後發表聯合聲明稱，雙方將確保美對日延伸威懾的可靠性和韌性，鞏固關於延伸威懾的雙邊對話機制。汪文斌稱，中方對此表示嚴重關切。根據《核武禁止擴散條約》（NPT）規定，無核武器締約國承諾，不直接或間接從任何讓與國接受核武器或對這種武器的控制權。如果日本與美「核共用」，將違反NPT規定，加劇核擴散與核衝突風險。

汪文斌指出，日本作為NPT無核武器締約國，在未能深刻反省侵略歷史的同時，長期以核武器受害國自居，唱著推進核裁軍、反對核擴散的高調，在實踐中卻享受著美國的「核保護傘」，反對和阻撓美國放棄首先使用核武器政策，現在還縱容國內討論違反NPT的「核共用」政策，日方這種自相矛盾的做法極其虛偽。近期，日本公然討論修改自身承諾的「無核三原則」，甚至在向NPT審議大會提交的最新版國家報告中刪除了相關表述，日方相關消極動向值得國際社會保持高度警惕。

汪文斌強調，如果日方真的在國際安全與軍控問題上採取負責任態度，就應該切實履行作為無核武器國家的義務，繼續遵守自身承諾的「無核三原則」，不得以任何形式尋求核武器。作為美國的盟國，日方還應該推動美方擯棄冷戰思維，切實降低核武器在國家安全政策中的作用，承擔起核裁軍特殊、優先責任，為維護全球和地區的戰略平衡與穩定做出應有的貢獻。