特斯拉執行長馬斯克收購推特像馬戲團表演，令投資人感到焦慮，特斯拉股價周二（24日）暴殺近7%，收在628美元，眼見700 美元大關岌岌可危。外媒報導，從技術面來看，特斯拉股價即將面臨「死亡交叉」，分析師警告，若推特收購案敲定，特斯拉股價會再腰斬崩跌至350~400美元，馬斯克恐面臨融資追繳令，被迫賣掉約 1300 萬股特斯拉股票。

近日馬斯克以推特假帳號太多為由，企圖對這樁併購案喊卡。據推特交給美國證券交易委員會（SEC）的資料，若馬斯克放棄以440億美元收購推特，他必須支付給推特10億美元的分手費。

Business Insider 24日報導，Wedbush分析師Dan Ive在報告研究中指出，推特併購案像馬戲表演，成為特斯拉股價致命傷，到目前為止，馬斯克的處理方式不好，而不斷惡化的局面也令他很難堪。

Ive表示，推特股東大會即將召開，相信股東將同意這樁併購交易案，馬斯克下一步該怎麼走將面臨抉擇，因為特斯拉投資人的耐心已經耗盡得差不多了。

從技術面分析，特斯拉股價即將面臨「死亡交叉」，也就是50日均線往下摜破200日均線，暗示股價可能持續往下探底。馬斯克已經質押數百萬股特斯拉股票來收購推特。

Bernstein分析師Toni Sacconaghi也表示，若推特交易案完成，特斯拉的股價會殺到350~400美元，屆馬斯克恐面臨融資追繳令，被迫賣出近1300萬股特斯拉股票，這也讓特斯拉投資人相當擔憂。

特斯拉24日重挫6.93%、收在628.16美元，創下2021年6月以來新低，跌破2020年12月21日納入標普500指數的價格，當時股價約為每股695美元。特斯拉從年初高點1199美元至今，股價已慘崩逾47%。