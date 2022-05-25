《博物館法》通過後第一個由自然人所創立的私立博物館，由前台積電法務長陳國慈承購並創立的台北市歷史建築—迪化207博物館，成立迄今5年，隨著陳國慈決定退休，將於今年8月底結束，並以《老宅。曾經》特展與專書謝幕。

迪化207博物館5年來共舉辦了21檔展覽、5場巡迴展、87場講座及21場講座影片線上看，並因應新冠疫情推出「博物館休館不休息」雲端服務，開館至今超過40多萬人次參觀。陳國慈表示，推廣「老房子活化」是她20年來的個人使命，也假成了台北故事館、撫台街洋樓及迪化207博物館的再生。

「隨著我的年齡以及家人都在香港，往後我在台灣居住的時間將大量減少，無法親自繼續監督及參與迪化207博物館的營運。」考慮許久她仍決定今年8月31日正式退休，並結束迪化207博物館。她表示：「老房子活化就像是一場接力賽」接下來迪化街一段207號的這棟歷史建築將由龍應台文化基金會承租。

陳國慈表示《老宅．曾經》特展花了兩年的時間田野調查並諮詢多位老師、教授，以50間台灣百年民宅作為博物館的謝幕之作，也以此向台灣的老房子致敬希望透過台灣的家宅之美，促使大家更加珍惜台灣的老房子。

中華民國文化資產維護學會理事長暨台灣古建築專家李乾朗表示：「這次展覽及專書中所介紹的老宅包含不同時代、不同文化與不同的風格，是台灣現今所見最精彩的作品，皆具代表性。」也建議民眾親自走訪這些歷盡滄桑尚且安在的老房子，感受他們的歲月風華。