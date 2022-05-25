雲林沿海近日連續降雨，漁民發現養殖物病變增加，縣動植物防疫所25日表示突發性大量雨水易改變養殖池內的藻相、菌相、PH值等，因此大雨前後應減少餵食量，防疫所每周3天在台西水產試驗所駐診服務，提供魚病檢診及水質檢測等各項服務，協助漁民加強養殖管理。

雲林沿海地區最近連日降雨，偶爾放晴出現陽光，氣候相當不穩定，台西、口湖、麥寮等地區漁民發現文蛤、虱目魚、台灣鯛等水產養殖物，出現食慾不振、活動力減弱、探頭水面呼吸、魚眼白濁、魚體白斑等情況，擔心可能影響育成率，希望防疫所、水產試驗所能協助管理。

縣動植物防疫所所長廖培志表示，雲林沿海水產養殖種類眾多，最主要有「4魚1貝」，即虱目魚、台灣鯛、鱸魚、烏魚以及文蛤，最近氣候相當不穩定，尤其降雨後造成水質劇烈變化，水產養殖物容易適應不良、食慾減退甚至發生疫病，大雨前後應酌予減少餵食，雨後應加強魚塭消毒工作。

廖培志說，一般養殖池的池水PH值約在8左右，而雨水PH值多在6甚至更低，偏酸的雨水若大量混進池水，很容易造成魚蝦貝類的不適，此時最簡單的因應方式便是減少餵食，以免吃剩的飼料汙染水質，一般而言約2、3天便可獲得改善，若養殖物仍持續情況不佳，就可能是鏈球菌等細菌引發病變，需由獸醫協助進行投藥。

廖培志指出，若漁民發現養殖物有異常死亡或發病情形，防疫所每周一、三、五上午9點至12點，在台西水產試驗所水產動物疾病檢驗中心有駐診服務，若有大量死亡或緊急情況可撥打至防疫所由專人協助處理。