昨天（24）德州西南部洛伯小學（Robb Elementary School）驚傳槍擊事件，年僅18歲槍手棄車後帶著手槍進入校園，從一間教室走到另一間，朝21名師生大開殺戒，其中一名罹難者還是多次入選「年度教師」的厄瑪·加西亞（Irma Garcia）。據了解，表訂再過2天就要迎來暑假，為本學期劃下句點，遺憾卻造成孩童內心揮之不去的陰影。

根據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，案發地點位於德州人口第二大城聖安東尼奧市（San Antonio）以西約130公里，釀成21死，包括19名孩童與2名師長，堪稱是近十年來最致命的校園槍擊事件。報導指出，洛伯小學再過2天就要迎接學生期待已久的暑假，特別的是，學校每天都會設計一個主題，昨天禮拜二則是「無拘無束」（footloose and fancy），所有小朋友都穿著相當有特色的鞋子來上學。

其中，不幸殉職的40多歲教師厄瑪·加西亞（Irma Garcia），據悉正當槍手對著教室裡的孩子開火時，她犧牲自己英勇向前擋住子彈才因此喪命。她的家人悲慟表示，「厄瑪犧牲自己保護了孩子，雖然她沒有成功，但英雄之姿卻永遠留存我們心中，希望大家為她祈禱。」

厄瑪從事教職生涯已長達23年，一直以來深受許多人的愛戴，本身也是一名4個孩子的母親，對於孩子特別有一套，還曾於2018-2019年兩度入圍「年度教師選拔」。

My tia did not make it, she sacrificed herself protecting the kids in her classroom, i beg of you to keep my family including all of her family in y’all’s prayers , IRMA GARCIA IS HER NAME and she died a HERO. she was loved by many and will truly be missed. pic.twitter.com/2XpdJA0q8x — john ❤️‍🔥 (@fuhknjo) May 25, 2022

此外，同樣命喪此次槍擊案的另一名43歲教師伊娃·米雷萊斯（Eva Mireles），曾接過雙語、特教兩項領域培訓，對於教學有極大的熱誠與想法，也是位人人尊敬的優秀老師。伊娃的表妹說道，「我的心已經碎成成千上萬的瓦礫，如此美麗的靈魂，這天對我們所有人來說都是世界末日…」