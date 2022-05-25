元大金控暨元大文教基金會發起的「Dream Big元大公益圓夢計畫」，今天攜手第6屆獲選的7個社福單位與學校一同於線上啟動圓夢旅程，同步並發起「志工搜查令」與「愛的募集令」，透過網路行動號召更多志工，陪伴各地的公益夥伴圓夢啟程！

元大文教基金會表示，為讓更多大眾了解圓夢單位的需求與創意，6月起以每月一主題模式特別籌備「圓夢大播客」，透過Podcast訪談形式，在主持人引領下，為圓夢者及關心公益教育議題的閱聽眾提供深刻觀點，聽眾只要打開手機就能輕鬆聆聽精彩的夢想交流。

元大文教基金會執行長楊荊蓀表示，Dream Big元大公益圓夢計畫邁入第6年，投入金融與行銷Know-how幫助社福單位與學校圓夢成長，例如曾開辦影音數位賦能工作坊，將元大公益理財課程搬到線上。

今日第6屆圓夢計畫正式上線啟動，7個單位正式展開精采圓夢行動，其中林靜羭社會工作師事務所協助熟齡長者一圓銀創市集夢，透過巧藝縫紉與市集籌辦讓老老照顧與退休憂鬱不在，開啟獨特的銀髮族社會企業。

另外，逢甲大學通識教育中心由21位橫跨電機、環工、統計、外文系的畢業生、大學生共同許下偏鄉教學服務夢想，並與元大專業理財志工團隊結合，開發實用的數位線上教學模式，研討更豐富的理財課程。