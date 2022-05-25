2022年第30屆台北國際書展將於6月2日開展，新北市立圖書館配合自5月23日起至6月30於全市各區分館同步推出「閱讀法蘭西」法式閱讀主題活動，透過文學、香頌、時尚、甜點、藝術、葡萄酒等豐富的藝文閱讀饗宴，帶大家來一場法式閱讀微旅行，感受美好閱讀時光。

台北國際書展今年的主題國為「法國」，新北市立圖書館特別規畫一系列法式風情主題閱讀活動，包括法國品酒文化、法國時裝時尚、手作法式甜點等，讓大家不用出國，也能透過閱讀體驗感受法式生活美學。

活動邀請出身正統法國料理廚藝學院的廚師蒲欣珍，親自示範烘焙道地經典的法式甜點。台灣法國人協會主席雷多明將教大家如何選擇、品嚐、收藏、辨識、保存紅酒技巧。法式香氛一向是優雅與魅力的代名詞，6月25日調香師活動，將帶大家調製獨一無二的專屬香氛氣息。法國設計引領世界時尚風潮，「巴黎時裝周」更是年度流行指標，市圖總館、永和分館、淡水分館也陸續推出時尚達人必學的流行體驗課程，教大家穿搭出法式浪漫風格。

此外，市圖行動圖書車也打造「移動的書房」，推出「隱藏的插畫」活動，規畫「波隆那兒童書展－台灣得獎插畫家繪本」與「台北國際書展大獎—兒少獎作品」兩大主題書展，於偏鄉巡迴展出，同時邀請獲得2021年義大利波隆那書展拉加茲獎「Fiction（故事類）」首獎的插畫家林廉恩，到貢寮國小、菁桐國小舉辦插畫家工作坊，與偏鄉小朋友交流互動。

「閱讀法蘭西」法式主題閱讀活動即日起開放免費報名，詳細活動資訊及報名方式可查詢新北市立圖書館網站。