宜檢為便民，除可以撥打免費檢舉專線0800-024-099，也設置LINE檢舉賄選專區，加LINE檢舉賄選專區為好友，即時雲端傳送文字、錄音、錄影、相片資料，方便迅速且絕對保密，民眾可安心檢舉賄選。（吳佩蓉攝）

111年地方公職選舉在11月26日舉行，宜蘭地檢署今（25）日上午10時與全國同步進行「查察賄選及暴力執行小組」揭牌儀式。宜檢籲請民眾勇於檢舉賄選，可領取50至500萬不等高額的檢舉獎金。

25日由宜檢檢察長李嘉明率主任檢察官薛植和、宜蘭縣政府警察局副局長郭森永、法務部調查局宜蘭縣調查站主任顏成安、宜蘭縣政府政風處副處長林六山共同揭牌，齊聚地檢署宣示偵辦賄選犯罪及壓制選舉暴力的決心。

李嘉明表示，年底選舉結果對往後4年的地方民主及廉能發展頗有影響，將強化各單位縱、橫聯繫，統整情資搜報及查察量能，結合民力檢舉賄選，以遏止金錢、暴力、選舉賭盤、不實謠言等不法行為介入選舉。

宜檢指出，檢舉賄選後，案件被檢方起訴，民眾可先拿4分之1獎金，地院一審判有罪，再拿4分之1，全案定讞有罪，再拿剩餘2分之1；依照候選人類別獎金分別為，縣市長候選人500萬元，縣市議員候選人200萬元，鄉鎮市長、鄉鎮市民代表及村里長50萬元。

宜檢表示，近兩次地方公職人員選舉為例，2018年發出325萬元的檢舉獎金，2014年更發出高達613萬元的檢舉獎金，檢舉人的身分皆未曝光，民眾可安心提出檢舉。

宜檢為便民，除可以撥打免費檢舉專線0800-024-099，也設置LINE檢舉賄選專區，加LINE檢舉賄選專區為好友，即時雲端傳送文字、錄音、錄影、相片資料，方便迅速且絕對保密，民眾可安心檢舉賄選。