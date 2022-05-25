新竹天虹科技副總羅偉瑞本月中違規跨越雙黃線左轉，撞死無辜機車騎士，如今卻爆發關說、施壓等案外案，不僅分局長不惜放假，跑到現場關照肇事者，死亡診斷還出現2種版本，讓家屬質疑肇事者背後關係龐大，試圖施壓逃脫責任。

這起車禍發生在本月18日，當時羅偉瑞駕駛著要價400萬的賓士，在車陣中違規跨越雙黃線左轉，導致對向直行騎士反應不及，被撞飛至電線桿，2天後搶救不治，但家屬控訴，車禍後疑點相當多，其中羅偉瑞撞死人後，竟稱自己時速只有10公里，是死者為了超車前方女騎士，車速太快才會撞上，但隨即遭路口監視器打臉。

此外，家屬質疑製作筆錄時，新埔分局分局長林英煌竟親自來到地方派出所，且全程在旁不斷來回走動、關照羅偉瑞，偵辦員警甚至問死者女兒「你爸是否有健康疑慮，有沒有自殺傾向」，讓家屬不敢置信。

新埔分局分局長林英煌則表示，自己當天輪休，是受友人委託前來關心，全程沒有介入調查，而員警會詢問健康疑慮與有無自殺傾向則是偵辦SOP，造成外界觀感不佳相當抱歉。