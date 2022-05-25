國道1號驚見事故車狂奔，該事故車左後輪只剩輪框，沒了胎皮。（翻攝自臉書爆廢公社）

這算公共危險嗎？有男子在臉書分享1段影片，影片中有輛5門轎車打著警示燈，高速奔馳在國道1號外線道，由於該車後保桿受損快要掉落，另外車頂後半部也用類似黑色帆布蓋著，不斷上下飄，左後輪也只剩輪框，沒有胎皮；網友一見罵翻「省拖吊費但吃了罰單，結果更貴」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社」發文，並上傳1段26秒影片，影片中有輛五門轎車亮警示燈，奔馳在國道1號外線道，該車輛疑似發生過事故，該車後保險桿左側掉落，只剩右側部分緊緊扣著，車頂後半部也受損，披著類似黑色帆布，該帆布也隨著車子上下飄；原PO也在貼文寫下「1顆輪胎沒有胎皮，又能跑這麼快，又這麼穩」，應該是某歐系車。

影片一出，網友看傻紛紛留言表示「可能是負傷的變形金剛」、「這算公共危險嗎？」、「為什麼一樣開車他的車有披風」、「從這台車上我看到了滿滿的故事，還有事故」、「高手，這個敢開快心理素質要很好」、「省拖車費」、「其實每四顆輪胎裡面，就有一顆是裝飾品」、「請允許我叫您一聲大哥！」。

另外也有網友怒批該「事故車」車主「柏油路刮壞算誰的？明知道這樣子還硬開」、「省拖吊費但吃了罰單，結果更貴」、「輪框破壞柏油路面，高工局可要求賠償嗎？」、「這樣路面會刮傷嗎？」。