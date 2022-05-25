根據美國衛星產業協會（SIA）統計，2020年全球衛星產業產值達2,706億美元，而TrendForce調查亦顯示，2022年全球衛星市場產值有望達到2,950億美元，年成長為3.3％。此波衛星商機，已有台廠逐漸打入國際供應鏈，供應國際大廠相關地面終端設備元件。

隨著近期SpaceX的Starlink星鏈服務在各國落地，引動全球太空科技與商機快速成長，今年3月，SpaceX宣布Starlink訂閱用戶已達到25萬。

為讓更多企業掌握國際低軌衛星發展趨勢，經濟部工業局25日辦理「衛星產業商機分享-從Satellite 2022到台灣低軌衛星商機分享沙龍」活動，特別邀請本次參與國際衛星展SATELLITE 2022之6家業者，現身暢談參與全球最大衛星盛會之第一手觀察。

工業局表示，今年3月22日至24日，工業局與國家太空中心首次攜手集結9家業者，以「Taiwan Space台灣形象館」參與SATELLITE 2022，展現台灣產業能量，短短3天展期吸引近千位國際客戶及投資人到訪，業者反應參展成效豐碩。

藉由政府統籌台灣館，展示內容亦由以往通訊元件，擴展至衛星端的控制系統、通訊與遙測酬載次系統、各式地面端的用戶終端設備系統整合、以及下世代的通訊關鍵模組與元件；今年透過數十項衛星通訊產品，展現台灣在衛星產業的最新研發成果，讓世界看見台灣。預計2023年更將擴大參展規劃，讓更多台灣企業在世界舞台發光發熱。

今日參與分享沙龍的業者，包括稜研科技、創未來科技、耀登科技、鐳洋科技、昇達科技、芳興科技，分別從「衛星天線研發製造」、「衛星驗測服務與解決方案」等面向，探討國際趨勢及產業發展。

在衛星天線研發製造部分，與會業者表示，隨著B5G/6G通訊時代來臨，新興應用如自動駕駛、海事、航空與物聯網、通訊需求不斷成長，低軌衛星的全球無縫隙覆蓋特性，結合5G高速寬頻通訊，將是全球通訊的發展趨勢。為因應不同的場域通訊需求，台廠正開發各類型相位陣列天線，希以滿足國際大廠需要。