中華醫大生物醫學及美容保健科今天揭牌，將招收50名新生。(曹婷婷攝)

看好生醫、美容保健發展前景，中華醫事科技大學今天宣布成立「生物醫學及美容保健科科」，同時揭牌啟用生物醫學及美容保健科科館，校長孫逸民說，五專學制的生醫美容保健科9月將正式招生50名。

中華醫事科技大學指出，為強化學生實務技能和經驗，也聘請愛爾麗醫療集團董事長常如山擔任系務顧問，並與多家醫美診所、美容美體護膚中心合作，提供學生實習場域，讓學生畢業與就業無縫接軌，今天由校長孫逸民、華醫董事長鄭啟瑞及董事陳葉明容、醫事學院院長楊堉麟、愛爾麗醫療集團董事長常如山、創辦人劉貞華等人共同揭牌。

五專學制的生物醫學及美容保健科今年將對外招收新生50名，系主任張文騰表示，為了讓學生的實務技能更紮實，畢業和就業無縫接軌，專五將安排全學年校外帶薪實習，實習場域包括美容醫學診所、美容美體護膚中心、彩妝中心、化妝品公司等。

另外，課程規畫以化妝品應用、醫學美容保健、美容美體與芳療、彩妝造型與時尚設計、語言與粧品事業管理為主軸，科館也設置SPA生活館、芳療教室、美容美體實驗室、化妝品調製與檢驗實驗室等專業教室及膚質檢測儀等設備，學生在學期間就能學習實務場域技能。

校方表示，未來也將邀請業界名師或指標產業擔任顧問及實務技能師資，目前已聘任愛爾麗醫療集團董事長常如山擔任系務顧問，另也邀請許乃仁皮膚專科診所院長許乃仁醫師、林口長庚紀念醫院皮膚部教授紀景琪醫師、亞東紀念醫院皮膚科主任王淑惠醫師擔任課程諮詢顧問。

愛爾麗醫療集團響應中華醫大幫助弱勢家庭子女安心就學勸募，由集團董事長常如山捐贈200萬元弱勢助學金，他應允，之後將移撥醫美檢測等儀器豐富系館設備，增加學生實務操作練習。愛爾麗創辦人劉貞華為華醫校友，她說，沒有母校當年培育就沒有今天的她，提供經濟弱勢學弟妹助學金，很有意義。