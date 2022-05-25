桃園市八德區介壽路一段日盛國際商業銀行，日前有名8旬老婦要提領160萬現金，面對銀行行員詢問提款用途，老婦不願回答只說要使用，行員察覺有異趕緊通報警方，警方一查之下發現，原來老婦是想回家鄉泰國看兒子，主動協助護鈔。

八德分局四維派出所警員陳郁茵、許安毅接獲通報到達現場後，先詢問行員王姓老婦要提領多少錢，行員說要領160萬元，警方即先安撫老奶奶情緒，詢問她領160萬元現金的用途，剛開始老奶奶不願回答，一直說戶頭裡還有好幾百萬，要領一些放在身邊要去做善事。

警方憂心老婦遭詐騙，告知錢最好存放在銀行戶頭裡比較安全，但王姓老婦仍堅持要領160萬元，在警方的勸說下，王姓老婦說出她是在泰國出生、嫁到台灣，嫁過來之前在泰國有生1個兒子，先生最近剛過世她在台灣沒有其他親人，想回泰國看兒子。

警方隨即查詢老婦的戶籍，發現其丈夫真的剛過世，但是戶籍內沒有兒子資料，不斷詢問其兒子的資料，老婦則回應說兒子是泰國人台灣查不到資料。警方擔心老婦身懷鉅款會有危險，便主動護送老婦回家，並告知若要將錢再存回銀行可以打電話請警方協助護鈔。