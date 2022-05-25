基隆市首位確診市議員張顥瀚今日凌晨解隔，解隔前他在臉書直播，分享確診期間的身體變化，另建議市府設置兒童專責集中檢疫中心，讓確診孩童和照顧者一起收治，有專責兒科醫護人員照護，盼染疫兒童身亡事件不要再發生。

張顥瀚表示，近幾週基隆疫情發展嚴峻，有12％市民確診染疫，最近早上都在議會開會，中午與團隊在中正區發送物資給確診弱勢家庭，16日凌晨4點忽然感到畏寒、頭痛劇烈，立即服用普拿疼，但仍壓不住不適症狀，經快篩及PCR採檢後，出現陽性反應，CT值13.9，陸續有發燒、頭痛、咳嗽、喉嚨痛等症狀。

張顥瀚指出，確診後，因家中有年長父母，無法做到一人一室，趕緊向衛生所申請收治集中檢疫所。他提及，雖然很多人害怕在檢疫所沒法過得很好，也不自由，但家中如果有孩童或老人，最好仍在外隔離，現在有很多案例都來自家庭群聚，除了能杜絕和家人間接觸，更可以保障家人身體健康。

他說，確診隔離這段時間感觸很深，發現病毒無孔不入，不知道什麼時候會入侵身體，也想到前陣子2歲兒童確診，沒有立即收治，導致病情快速變化，發生憾事。他認為，孩童不會表達自己的病症，建議市府找適當地點設置兒童專責集中檢疫中心。

張顥瀚進一步說明，兒童確診後，讓照顧者一起收治，好處是有兒童專職醫事人員照顧，萬一孩童在半夜突發狀況，可以在第一時間判斷，並進行後續必要治療，改善確診時醫院無法立即收治情況，也避免病情急速惡化，來不及或無處收治問題，讓孩童可以獲得完善的照顧，也盼染疫身亡事件不要再發生。