星座運勢網站「星座巫師」分析，雙子座、獅子座、射手座、金牛座的女人霸氣四溢，決策果斷，做事手段高明，受到大家的信賴，是公認的女中豪傑。

▍1.雙子座

雙子女兼具女性的溫柔和鋼鐵般的性格，談戀愛的時候她們可以是撒嬌的小女人，不過該擔起責任的時候，就會變得非常可靠，尤其是在職場上，行動力很強，決策果斷，從來不會拖拖拉拉，她們又非常講義氣，是大家眼中的女漢子。

▍2.獅子座

獅子女充滿自信，自尊心強，非常好勝，而且言行舉止充滿霸氣，完全是女中豪傑的形象，只要是自己擅長的領域，就無法忍受被超越，做事認真努力，而且具有領導風範，擔任上司能帶領團隊做出亮眼的成績。

▍3.射手座

射手女為人大方，作風豪爽，對親朋好友從來不會斤斤計較，樂於分享，因此擁有好人緣。她們心地善良，對朋友講義氣，路見不平就會第一個跳出來幫忙，像個女俠一樣可靠，平常聊天又很開得起玩笑，有時會讓人一時忘記她其實是女生！

▍4.金牛座

金牛女性格穩重，平常比較低調，面對任何事情都能保持冷靜，幾乎不太可能看到她們情緒化的樣子。她們對賺錢很有熱情，在工作場合做事手段高明，總能果斷做出正確的決策，只要定下目標就不輕易動搖，堅守原則，像個硬漢一樣在職場中闖蕩。