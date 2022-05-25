台港演藝圈曾有美女如雲的黃金時代，許多經典女星雖然年齡增長，但臉上幾乎不見歲月的痕跡，近況竟如同剛出道一樣美麗動人。對此，就有PTT網友詢問「最頂的美魔女是誰？」引來八卦鄉民狂推心目中的凍齡女神，被首推的「3仙女」其中一位呼聲竟比林志玲還要高！

PTT八卦版今(25日)有網友發文問卦，想知道在鄉民心目中「最頂的美魔女是誰？」、「就是那種超過50歲，但看上去還是很漂亮的人們，有卦嗎？」問卦文PO出馬上引來鄉民狂推心目中的女神：「蘇慧倫贏了，說她40歲我都相信」、「推個丁國琳」、「林青霞，老了也是氣質優雅」、「陳美鳳、方岑、戈偉如、林志玲、況明潔、陳子璇」，每位鄉民心目中都有一個仰慕女神名單。

其中「賈靜雯」被最多人點名：「賈靜雯，廣告多到哭」、「賈靜雯！！！」、「賈靜雯唯一選」、「賈靜雯，47歲」；賈靜雯出道作品《佳家福》以短髮乖寶寶形象大受歡迎，後來以古裝武俠扮相出演《小李飛刀》的孫小紅、《倚天屠龍記》的趙敏，女主形象極有代表性；近年則憑藉《我們與惡的距離》、《瀑布》等劇再創事業高峰；賈靜雯雖已47歲，但臉上完全沒有歲月的痕跡，凍齡顏值讓粉絲們敬佩不已。

除此之外，「玉女掌門人」周慧敏和「台灣第一名模」林志玲，兩人分別為54歲及47歲，卻仍保持著仙女級別的外貌，讓擁護的粉絲們大讚：「絕對是周慧敏，我說完誰反對」、「周慧敏我可以，54歲了」、「林志玲，現在還是很美」。