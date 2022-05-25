高雄某國小體操教練梁姓男子遭控長期伸狼爪性侵多名女學生，共有4名女學生受害後，出面指認梁男犯行，稱梁男逼迫她們以性交換取體操專業指導，但有2名女學生的指控已逾舊法規定的10年追訴權時效，一審依強制性交、強制猥褻罪判梁男6年10月徒刑，梁男不服判決提出上訴，二審高雄高分院25日駁回上訴，維持原判，可上訴。

判決指出，梁男是高雄市某國小體操教練，自2001年起至2006年5月間長期對接受訓練的2名女學生強制性交，還於2008年4月以水療之名帶另位女學生至某汽車旅館行猥褻之實，更在帶隊北上比賽時，找回以前的學生，除了勸酒，還對女學生強制性交。

一名被害女學生事後經醫院診斷，出現憂鬱症合併創傷後症候群，有易怒、麻木、時常做噩夢、想死的症狀。她在2016年無意間看到美國、香港體操界連續暴發教練性侵事件，才決定勇敢揭露梁男的惡行。相關單位清查，懷疑至少有7、8名女學生受害，但最後僅4名受害女學生出面指控。

一審高雄地院另查出，2008年梁男與一名女學生的母親交往時，也企圖對該名女學生伸魔爪，所幸遭女學生的母親即時阻止。對於相關指控，梁男一概否認。法官審酌相關證人及證詞，排除追訴期後，認定梁男2犯行有罪，依強制性交、強制猥褻罪判6年10月。案件上訴二審，高雄高分院25日宣判駁回上訴，維持原判決，全案仍可上訴。

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