全球第四大車廠Stellantis與三星SDI稍早宣布，雙方將合資25億美元在美國興建車用電池廠，以便盡速擴大電動車產能。但Stellantis執行長塔瓦瑞斯（Carlos Tavares）預警，2024至2025年電動車產業將面臨電池短缺，接著在2027至2028年又將面臨原物料短缺。

Stellantis與三星SDI將在印第安納州科科莫（Kokomo）合資興建電池廠，廠址鄰近Stellantis現有的3座傳統引擎廠，預計2025年投產，第一年產能預計23吉瓦時（GWh），往後幾年產能將擴大至33吉瓦時。這座電池廠將為當地創造1,400個工作機會。

三星SDI將在2025年8月前對合資電池廠投資13億美元，最終投資額可望擴大至16億美元。若將Stellantis投資額計算在內，雙方合資總額最高可達31億美元。