1名女網友在網路上自述遇到恐怖情人，她被男友要求每天一早量體重，只要超過0.1kg當天就要禁食，半年下來她罹患憂鬱症、休學回家，體重從原本52公斤變成42公斤，最後是她家人出面，才與對方真正分手，但造成的陰影仍在心中揮之不去，她崩潰求助「怎樣才能讓他完全從我夢裡消失？」

該女網友在「爆料公社－匿名公社」發文表示，她的初戀男友是個控制狂，每天早上都會逼她量體重，「只要超過0.1kg，他就會禁止我當天吃任何東西」，她當時被愛沖昏頭，覺得男友什麼都是對的，甚至曾在學校餓到昏倒，也不敢跟身邊親友說真正原因，之後她罹患憂鬱症，只能休學回南部老家靜養。

女網友被男友要求每天一早量體重，只要超過0.1kg當天就要禁食，半年下來她罹患憂鬱症、休學回家，體重從原本52公斤變成42公斤。（翻攝自「爆料公社－匿名公社」）

該女網友說，她最後在家人的出面下與男友順利分手、切斷關係，但如今仍會不時想起對方罵她很肥時的嘴臉，她說交往前她身高164公分、體重52公斤，交往半年後剩下不到42公斤，她最後崩潰喊到「人家的初戀都是酸甜美好的回憶，我的初戀就是一場惡夢，怎樣才能讓他完全從我夢裡消失？」

其他網友紛紛留言「找個新對像，把他給抹去」、「控制狂情人早點遠離早點解脫」、「換個真正愛你的人，憂鬱就消失，也會忘記那場惡夢」、「健康才是重點」、「有朋友以前被男朋友軟禁的，那才真的是惡夢，找些活動穿插在生活中轉移焦點吧」、「164/52公斤是標準好身材哦，他是喜歡骷髏身材是不是」。