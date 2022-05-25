警察向法官聲請核發監聽票後依法須向法官監聽報告，最高法院刑事大法庭25日裁定，如果沒有在法定15天內或法官指定的期日內交報告書，監聽內容只能在這個期限內有效，其他部分監聽所取得的資料，沒有證據能力，不可以作為證據使用。

執行監聽的機關，如果有依規定或指示作成報告書，但「在陳報法院時，已經超過期限」，此時，在法定或指定期日後所取得的監聽資料，究竟有沒有證據能力，可不可以作為證據使用，法院可以依照刑事訴訟法第158條之4規定，審酌人權保障及公共利益的均衡維護，來做認定。

依照刑事大法庭的裁定結果，未來執行監聽機關（警察局、調查局、海巡署等），執行監聽後應交「2份報告書」，一份是法定15天內的監聽報告，另一份是法官指定期日的報告，才不會因誤解法定程序導致監聽內容無法當證據。所以依裁定結果，法官有必要才「指定期日」否則就依法定15天期日就好，不須要特別指定。

這次大法庭的裁定，舉例說明，法院在1月5日核發監聽票，從核發監聽票之日起算15日，就是1月19日應提出報告書；或者法官指定於1月25日提出報告書，執行監聽的機關，即應在該日提出報告書。1月19日或1月25日之前，依法監聽所取得的監聽內容，都具有證據能力，可以作為證據使用。

但執行監聽的機關，如果「完全沒有」按照法律規定或法官指示作成監聽報告書「並陳報到法院」，依照通訊保障監察法規定，在法律規定或法官指定的期日後，監聽所取得的資料，沒有證據能力，不可以作為證據使用。也就是1月20日或1月26日以後，所取得的監聽內容，沒有證據能力，不可以作為證據使用。

如前例所示情形，執行機關有作成報告書，但於1月20日或1月26日以後，才陳報到法院。那麼，這種情形，在法律規定或法官指定的期日後所取得的監聽內容，究竟有沒有證據能力，可不可以作為證據使用，法院會斟酌逾期陳報的原因、侵害被告或第三人權益的輕重、被告犯罪所生的危害程度等各種情形，來認定有無證據能力，可不可以作為證據使用。