曾之喬對手中抱枕愛不釋手。（羅永銘攝）

藝人曾之喬今天出席代言活動，老公辰亦儒日前在抖音發布健身影片，她說平時不會和老公一起健身，因為2人運動風格差太多，自己走靜態皮拉提斯路線，老公則是走全身都要練到的陽剛嘶吼路線。但老公一直想當自己的健身教練，試過幾次後2人就各走各的路。

被問到和老公平時相處是走居家路線還是戶外風格？她直接了當回答，「真的不知道耶，嚴格來講我們都沒碰到面，大家都很努力在自己的工作，因為我們婚前很低調，很少一起出去玩，結婚後疫情就爆發了。」

曾之喬今年3月自創服裝品牌正式推出，她說1年前因為事業太滿，想要留白休息1年，剛好有認識的朋友來談服裝品牌生意，加上自己很愛看韓貨連線直播就決定嘗試，投資了2、3百萬，負責品牌文化和創意部分，笑說總有開不完的會，「蠻好玩的，我覺得要投錢進去才會比較認真。」好友ㄚ頭、王子邱勝翊是自創品牌前輩，認真的她都會向2人取經。

曾之喬表示隔行如隔山，在籌備服裝品牌階段遇到最大的困難就是不知道如何表達對服裝不滿意，「以為自己表達能力不錯，但因為我不會做衣服，說不出這件衣服出了什麼問題，不過我就覺得不好看不想買。」所幸專業的前輩都會很有耐心和她討論，服裝品牌創立至今，雖疫情有影響新品發表的節奏，但整體營收還是不錯。

而身為集點商品代言人，曾之喬坦承自己不會主動集點也都沒有兌換過商品，但因為因為代言關係，家裡一堆超可愛兌換商品，多到被爸媽搬回老家，對這次商品更是愛不釋手，「雖然我不騎車，但那個安全帽超猛，而且熱水壺我也很喜歡，這就是身為代言人好處可以一次拿全部，我現在是兌換商品富翁！」