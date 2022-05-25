全球通膨高漲的背景下，曾表示「現金就是垃圾」的對沖基金巨頭橋水投資公司（Bridgewater Associate）創辦人達里歐（Ray Dalio），近日重申「現金就是垃圾」，且他補充，這不代表投資人將資金投入股市或債券會更好，因為股票更垃圾。

MarketWatch報導，在通膨嚴重影響實質報酬的時期，達里歐建議投資人，應該將資金投入如房地產這類「真正的資產」。這一觀點與美國資產管理公司古根漢（Guggenheim）投資長麥納德（Scott Minerd）相仿，他看好房市在未來五年內的報酬率將超越股票。

達里歐續指，目前的問題在於太多投資人不斷湧進股市，儘管歷經幾個月的拋售潮，但市場仍有許多泡沫需要消除，才能達到平衡。

「大家都在看漲，所有人都希望上漲」達里歐認為實際不會這樣，實質報酬率終將轉負，股票不會一直上漲，系統不會這樣運作。

另外，美國正處於40年來最嚴峻的通膨，且成為一種全球性的現象，美國聯準會是否能夠降低需求，同時實現經濟軟著陸？達里歐直言「不可能」。