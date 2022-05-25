疫情橫流，公益服務腳步不停歇，元大金控暨元大文教基金會發起的「Dream Big元大公益圓夢計畫」，25日攜手第六屆獲選的七個社福單位與學校於線上啟動圓夢旅程，同步並發起「志工搜查令」與「愛的募集令」，邀請大眾一同啟用涵蓋5屆30個動人紀錄的圓夢計畫YouTube頻道，透過網路行動號召更多志工，用最安心、安全的方式，陪伴各地的公益夥伴圓夢啟程。

為讓大眾更了解圓夢單位的需求與創意，自6月起透過Podcast「圓夢大播客」節目，深入淺出分享每個夢想計畫，同時也請產官學界專家評審為圓夢單位及關心公益教育議題的聽眾提供深刻觀點，只要打開手機就能輕鬆聆聽精彩的夢想交流。

元大文教基金會執行長楊荊蓀表示，Dream Big元大公益圓夢計畫邁入第六年，除出錢出力，更投入金融與行銷Know-how幫助社福單位與學校圓夢成長，例如曾開辦影音數位賦能工作坊，將元大公益理財課程搬到線上。

圓夢計畫持續深耕，每年參與徵選單位數屢創新高，元大今年特別增加徵選名額，今日第六屆圓夢計畫正式上線啟動，七個單位展開精彩圓夢行動。林靜羭社會工作師事務所協助熟齡長者一圓銀創市集夢，透過巧藝縫紉與市集籌辦讓老老照顧與退休憂鬱不在，開啟獨特的銀髮族社會企業。逢甲大學通識教育中心由21位橫跨電機、環工、統計、外文系的畢業生及大學生共同許下偏鄉教學服務夢想，並與元大專業理財志工團隊結合，開發實用的數位線上教學模式，研討更豐富的理財課程。

中華民國自閉症權益促進會與晨光智能發展中心以食農教育、行動咖啡車帶領星兒與漫啡天使走出去，共創家庭喘息空間，使身心障礙者不僅圓自立自信夢想，也期望為台灣無抗生素養殖農場趨勢與台灣咖啡價值的推廣盡一份心力。台灣生態登山學校、有木國小則以山為學校，認識土地，挑戰自我，讓孩子與青少年從體能淬鍊中發掘人文關懷精神。社團法人台灣公益聯盟、林靜羭社會工作師事務所，以漂流木小提琴、牛仔褲巧藝「重生」為圓夢核心，發展出令人耳目一新的社區創生、銀創社會企業模式，七個多樣熱力的夢想行動，讓人充滿期待。

「Dream Big元大公益圓夢計畫」自2016年開辦至今，已陪伴30個團體圓夢，志工累計3,480位參與計畫，從走讀、科普、理財、攝影、音樂共學陪伴、到百人街區彩繪、食農耕作、古道路跑…等，元大志工團持續投入各類服務陪伴，歷屆暖心的故事都收錄在YouTube頻道。

25日圓夢啟程上線同時並發起「志工搜查令」活動，期望吸引更多有志之士參與第六屆志工行動，進一步加乘愛的力量，未來服務更多有需求的社福單位與偏鄉學校，歡迎有志者可至臉書「元大愛無限」及YouTube頻道「元大公益圓夢計畫」共襄盛舉。

接續的「愛的募集令」活動則自6月1日起展開，號召大眾捐出家中不需要的牛仔褲及格紋襯衫，每一件回收衣物將在「林靜羭社會工作師事務所」的銀髮巧藝師拆解整理後，「重生」為精巧時尚布包。

圓夢小組也將組織志工團走向戶外，陪伴亞成鳥學習山知識與星兒家庭下田蓋雞舍等系列志工任務，與團體踏實圓夢，各項活動將透過Dream Big元大公益圓夢計畫專屬YouTube頻道分享，歡迎大眾訂閱、按讚、分享，一同突破時空限制，為圓夢有志之士傳遞暖流。