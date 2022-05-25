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「半島電視台」（Al Jazeera）25日報導，愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）於瑞典首都斯德哥爾摩表示，須讓烏克蘭以有力立場參與和平談判，不能對俄羅斯委曲求全，因為2008年喬治亞、2014年克里米亞和頓巴斯的例子，都已證實讓步只會引發更大規模的侵略，稱須避免「糟糕的和平」，因為危險影響將擴及整個西方世界。

（1925更新）俄羅斯：解封烏港口可以 盼西方做「1事」

俄羅斯試圖封鎖烏克蘭所有港口，藉著「糧食供應」這項武器餓死全世界。(示意圖／shutterstock)

俄烏戰爭引發全球糧食危機，俄羅斯甚至試圖封鎖烏克蘭所有港口，切斷穀物、小麥、葵花油等原物料運輸，藉著「糧食供應」這項武器餓死全世界。然而，俄國外交部副部長魯登科（Andrei Rudenko）稍早釋出善意，喊話西方取消對俄國實施的經濟制裁，以換取解除封鎖烏港口的可能。

據《基輔獨立報》報導指出，魯登科表示解決糧食危機要靠「全方面做法」，俄將與聯合國保持聯繫，「不排除進行會談以解封烏克蘭港口，前提是西方先取消對俄國的制裁。」