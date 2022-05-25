拉杜卡努去年美網封后之後，狀態一直沒辦法調起來。（美聯社）

去年美國網球公開賽神奇奪冠後，英國小將拉杜卡努（Emma Raducanu）在網球場上的成績似乎沒有場外代言、活動出色，2022法國網球公開賽首輪三盤苦戰過關後，第二輪再先贏一盤優勢下，被白俄羅斯對手薩諾維奇（Aliaksandra Sasnovich）逆轉，拉杜卡努6比3、1比6、1比6出局。

拉杜卡努去年9月贏得美網冠軍後，在12月獲頒大英帝國勳章第5等級的員佐勳章（MBE），也是英國女網現任一姐，今年法網是年僅19歲的她轉入成人職業賽事後第一次打女單會內賽，也排進第12種子，法網前她也特地加強重訓，希望增加擊球威力。

不過法網這兩戰拉杜卡努還是打得相當辛苦，第一輪6比7（4）、7比5、6比1獲勝，第二輪也是拚滿三盤，可惜這次結局不如意，而她自從美網拿下生涯首座四大公開賽女單冠軍後，已經長達8個月都沒有3連勝以上過。