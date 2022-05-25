方馨、柯淑元在劇中飾演夫妻。（台視提供）

戲劇《美麗人生 女人當家》劇故事精彩，除了感動人心的團員戲碼，劇中角色在人生歷程中，奮鬥向上也十分激勵人心。王樂妍劇中經歷人生低谷後重新站起，將婆家原本的養蝦事業經營的有聲有色外，嗅到時代產業結構變化的她，現在更進一步化身「樂仙造船廠」老闆娘。

今晚劇中造船廠將隆重開幕，需要放一大串鞭炮增添喜氣，王樂妍不諱言人生最害怕的三件東西，就是鞭炮、氣球跟蜜蜂，因此這場戲她摀著耳朵往後躲，她不好意思笑說：「躲到最後差點出鏡，因為我怕突然會發出很大聲響的東西，當下真的很想逃走。」

隨著劇情演變，王樂妍也面對新的挑戰，因為增加了許多船廠的場景，相關船業專有名詞，如拆船廠、舊船牌、佣金…等，加上場次、台詞又多，讓王樂妍的拍攝壓力站上新高峰，她表示需要花更多心力準備。

而劇中方馨、柯叔元夫妻鬧離婚、養子「力德」得知自己身世，想和親生父母邱琦雯、王振復相認遭拒絕，「力德」傷心離家出走，讓2對夫妻焦急萬分。

王振復先是表明不會將小孩搶走，不相認也沒關係。柯叔元則說：「你是他爸爸、我也是他爸爸，有２對父母有什麼關係呢，你是親生父母、我是養父母，多一點人愛他有什麼不？我們當父母的，應該替孩子高興才對」最後孩子終於和親生父母相認，全家團圓、幸福滿滿，還擁有更多的愛，親情戲碼讓觀眾形容自己是「看得一把鼻涕一把眼淚」，感動直呼：「是近年來難得一見的好戲！」

台視《美麗人生 女人當家》每周一至周五晚間八點首播。