東元（1504）25舉辦線上法說會，東元總經理范炘指出，東元經營重心已經從過去的景氣循環產品，轉變為因應產業政策的產品，各國的淨零排碳政策、基建計畫，提供不少潛在商機。其中電動車動力系統配合車廠出貨，今年營收有二至三倍成長，明年成長更大，未來五年將達東元營收的5～10％。

范炘表示，台灣淨零碳排政策至2030年編列預算9,000億，帶動民間新增投資4兆元，東元在再生能源、儲能、節能與運具電動化等領域皆有對應解決方案；美國未來五年新增投資達5,500億美元、中國也投入五年10兆人民幣新基建計畫，東元在機電、再生能源都能提供全方位產品方案。

范炘表示，中國封城影響供應鏈及出貨，4、5月營收落後，預期在6、7月可以迎頭趕上，相較於北美、歐洲、和台灣市場，中國市場不確定性較高。

東元董事長邱純枝表示，大馬達多為標案、訂單規模大，若中國供應鏈回穩，下半年出貨可穩健；美國市場取單明顯成長，東元可提供油頁岩氣產業電氣化電源控制方案，上半年取單、下半年陸續出貨，也帶動變頻器產品需求，今年將會是起飛的一年。

東元第一季因轉投資富邦媒股價下跌，認列未實現損失，EPS為0.17元，不過本業三大事業群績效均有雙位數成長，機電事業受惠於全球工業產品需求量大增，首季營收71億元、年增19.9％；智慧能源事業在離岸風場陸上變電站等工程收入提高，營收16億元、年增13.7％；智慧生活事業因中小學班班有冷氣及家用空調帶動家電部分成長，營收41億元、年增27.9％。

范炘指出，第二季國內基建動能強、智慧能源布局持續發酵，加上家電進入銷售旺季，預期機電、智慧能源、智慧生活三大事業群能維持13～17％、35～39％、8～12％的年成長，雖然原物料方面仍有一些漲價的壓力，不過持續控管營運成本，預期第二季毛利率約落在21％至25％左右。