宜蘭縣長林姿妙捲入土地開發弊案，國民黨日前仍正式提名她參選宜蘭縣長，林姿妙24日在縣議會表示，有人「會用起訴來影響選舉」。根據一份最新民調顯示，林姿妙施政滿意度高達60.84%，國民黨在宜蘭也以23.83%的政黨支持度居冠，民進黨則以18.20%排名第二。

網路媒體《菱傳媒》今(25日)公布「請問您對於林姿妙縣長就任以來整體施政表現滿意度」調查結果，林姿妙的施政滿意度為60.84%，不滿意為39.16%，顯示即使她身陷官司爭議，也並沒有影響選民對林姿妙施政的認同。

代表民進黨參選宜蘭縣長的江聰淵出身稍微偏藍的溪北，林姿妙的地盤則在偏綠的羅東，根據交叉分析顯示，除了宜蘭市國民黨支持度大贏民進黨10個百分點之外，民進黨在羅東與周邊區域最高，與國民黨僅相差約2個百分點，但是林姿妙獲得近6成的滿意度，顯示她認同度超越政黨基本盤；藍綠選戰攻略交鋒，未來固樁、拔樁攻防勢必格外激烈。

該民調也針對「目前國內的政黨中，請問您最支持哪一個政黨」進行調查，國民黨在宜蘭以23.83%的政黨支持度摘冠，民進黨則以18.20%排名第二，其他依序為民眾黨5.96%、台灣基進3.03%、時代力量1.32%。《菱傳媒》分析，林姿妙可望成為國民黨在宜蘭40年來，最有實力與機會獲得連任的百里侯。

該民調是針對宜蘭縣年滿20歲以上的網路人口，從5月17日至5月21日進行調查，當中有效樣本為1783份。在 95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.32% 以內。