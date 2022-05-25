富林-KY（1341）25日舉辦法說會。富林去年10、11月及今年2、3月展開四次漲價，以反應大幅攀升原料漲幅，加上鞋材大客戶下單放大，支撐今年首季營收年增2.63％，創同期新高，EPS1.48元。伴隨越南完全解封，客戶訂單能見度至6月，搭配原料壓力趨緩，第二季營收、獲利可望齊步推進。

富林-KY去年營收27.66億元，EPS5.99元。生產基地海防廠廠、同奈廠，主生產乳(膠)皮、柔軟皮、膠布及環保PU(聚氨酯)、TPU(熱塑性聚氨酯)等人造皮革，下游應用包括鞋材、傢俱及皮包等，國際精品商COACH、Michael Kors都為主要客戶。

富林表示，配合品牌廠進駐越南，逐步開發高單價利基產品；並發展汽、機車用座椅。名牌皮件客戶-Solto今年3月下單量放大，且TPU產品新鞋材客戶首季亦有大單出貨，推升3月營收創歷史新高。

Solto訂單仍維持穩定，且4、5月下單量仍較去年同期增長，看好上半年營收可望較去年同期正成長。鞋材新客戶正新品開發中，第二、第三季或有機會增添新訂單能量。

受到升息、通膨等因素影響，下半年消費市場景氣還不明朗；若景氣沒有太大變化，今年營運還是有機會超越去年。

富林指出，除已申請HIGG FSLM標準；PVC及PU產品申請GRS全球回收標準；配合品牌開發回收不織布PU運動鞋，強化長期利基外，也推動皮料辦公室、傢俱專案開發、水性PU及環保TPU產品等策略，期盼能質量並進。