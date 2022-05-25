大陸全國台企聯25日晚間發布最新聲明，表示台灣官方的「離境兩年移出戶籍」的規定，使得眾多在大陸鄉親備受困擾，認為在兩岸疫情仍然緊繃下，移出戶籍以至於不能參加11月「九合一選舉」投票的規定，安排明顯充滿政治算計，實質上就是以苛刻規定阻斷20餘萬民眾回台投票，強調選民的投票權不容變相剝奪，呼籲台灣官方應順應民意、改弦更張並尊重20餘萬民眾的正當權益。

以下為全國台企聯聲明全文：

一波未平，一波又起。台灣廣受詬病的所謂「離境兩年移出戶籍」的規定，使得眾多鄉親備受困擾。最近，台灣有關方面又借題發揮、再出新招，聲稱被移出戶籍者如不能提前4個月回台辦妥戶籍恢復手續，將不能在今年11月間「九合一選舉」中行使投票權。消息一出，再次激起軒然大波。本會會員和廣大台商及在陸工作、學習、生活的鄉親，無不憤憤不平，強烈要求本會發聲予以譴責。

天災尤可恕，人禍不可饒。近兩年多來，新冠疫情在世界範圍內蔓延，不僅衝擊著經濟，也嚴重影響著人類的正常生活。我們廣大台商家在台灣、事業在大陸，在此特殊時期，由於工作、學習、生活多方面的原因，同時也考慮到配合兩岸的防疫，多達20餘萬人一直沒能回家，即使是期間的兩個春節、中秋等傳統節日，均是與家人隔海相望。在這樣的特殊時期，他們的境遇與無奈得到兩岸社會各界的同情和關愛。

然而，台灣當權者們不僅視若無睹、表現冷漠，而且不近人情地搬出過去的「老黃曆」照本宣科、痛下狠手，先是宣佈「離境兩年移出戶籍」政策，繼而宣佈了年底參加「九合一選舉」的苛刻規定。明眼人都可看出，在兩岸疫情仍然緊繃的情況下，讓兩年多沒能回家的鄉親提前4個月回台並居住4個月等待參加選舉投票、或4個月內兩次往返兩岸，顯然是不合情理的。司馬昭之心，路人皆知。台灣有關方面如此安排充滿政治算計，實質上就是以苛刻的規定阻斷20餘萬民眾回台參選之路。

在此，我們要正告台灣有關決策者們：選民的投票權不容變相剝奪。當前是疫情蔓延的特殊時期，理應考慮和關心在外打拼和生活的民眾遇到的實際困難，不能出於政黨私利武斷行事。我們強烈呼籲台灣有關方面順應民意、改弦更張，切實尊重20餘萬民眾的正當權益。任何罔顧民意、倒行逆施之舉，必將遭到人民的唾棄、歷史的審判！