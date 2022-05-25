林志玲首部全文字新書《剛剛好的優雅-志玲姊姊修養之道》明日開賣。（志玲姊姊慈善基金會提供）

47歲「第一名模」林志玲2022年除夕喜迎寶貝兒子出生，幸福圓夢的她25日又捎來好消息，首本全文字新書《剛剛好的優雅-志玲姊姊修養之道》明日正式開賣，這是1本讓大家了解「高EQ女神」養成過程的書，同時她也在自序中寫道，這本書更是母親送給寶貝兒子最棒的禮物。

近兩年來因為疫情持續影響，林志玲幾乎足不出戶，生活也回歸簡單，趁著小寶寶睡著的空檔，她著筆寫下一些想法，以不多加修飾的樸實文字、真誠自然地分享自己的故事，包括改變生命的重要轉捩點、鮮為人知的童年趣事、求學歷程，以及婚後與姊夫Akira之間的小日常。

且林志玲成為1位母親後，深深體會母親們的偉大，記得母親曾告訴她：「女孩子，最重要的就是禮貌和品格，會陪伴妳1輩子。」讓她萌生了將受用1生的品格教育傳承下來的想法，因為品格是1輩子最美好的修行。

書中提到如果林志玲的人生是1部電影，可以是「校園電影」，描寫1個15歲的女孩帶著1隻行李箱，身上只有1000元加幣，獨自去海外求學，拿到了加拿大多倫多大學美術史和經濟學的雙學位，卻因為在申請研究所前拍攝了1支廣告，意外地踏入了時尚界和演藝圈。

亦可以是「勵志片」，林志玲在拍攝現場意外墜馬斷了6根肋骨、差一點就傷及心臟，努力復健後回饋社會成立志玲姊姊慈善基金會；當然也是「浪漫愛情片」，一直嚮往愛情但卻大齡單身的林志玲，因挑戰以古日語演出的舞台劇《赤壁~愛》，與Akira結下緣份，從朋友成為相知相惜的伴侶，2019年甜蜜嫁給了愛情。