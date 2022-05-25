8點檔《黃金歲月》羅巧倫確診隔離後出關，首回劇組就被原本乖如小綿羊的林雨宣反將一軍！羅巧倫表示這場戲回歸進組後拍攝一段時間，明顯感受到體力的不足，所以為了衝突戲，還有先喝補品上陣，維持身體的體能。而她知道林雨宣以往在戲劇中也是反派的角色，自嘲自己很恰很能吵架，所以這一場戲雙方火力全開，衝突戲相當精采。
羅巧倫飾演的黃雪琴被代理孕母黃曉芸反將一軍，掌握到她調包假酒的證據；預告一出也讓觀眾驚喜連連，不少留言大讚黃曉芸硬起來，也有些人開心黃雪琴終於有對手了。
不過羅巧倫也為角色雪琴大抱不平，她表示雪琴都很孤立無援，加上婆婆每次在眾人面前數落她，所以這一次跟代理孕母的爭執，也讓觀眾選邊站，她說常常社群底下還有兩邊擁護者在對罵，讓她哭笑不得。
劇情即將大反擊的林雨宣，表示角色曉芸挑戰性十足，除了演出大學生，然後變成代理孕母也練習挺大肚子，到現在生完小孩後，還要坐月子並照顧嬰兒。這一次掌握到證據跟羅巧倫的對手戲，讓兩位演出相當過癮，也為自己一吐之前的悶氣。
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