《跟蹤騷擾防制法》將於6月1日正式施行。內政部表示，透過跨部會緊鑼密鼓合作，推動子法研訂、系統建置、警力增補、教育訓練及對外宣導等，相關執法措施已準備就緒，同時加強對民眾宣導，接收正確法律認知，避免觸法的可能。

立法院去年11月三讀通過《跟蹤騷擾防制法》，明定包括盯梢、要求約會、網路騷擾等八大跟騷樣態，但行為須與「性或性別」有關，足以影響受害者日常生活。違反者最重可處五年徒刑，如攜帶凶器犯罪或違反保護令，且有反覆犯罪之虞，法院得預防性羈押，經公告後6個月後，《跟騷法》將於6月1日上路。

內政部明天將於行政院會報告「跟蹤騷擾防制法施行工作整備情形」，內政部表示，《跟騷法》相關執法措施已準備就緒，亦蒐集相關實務案例，讓第一線執法人員熟悉操作程序，期使新法上路後，第一線受理人員能即刻上手。

根據內政部先前預告《跟騷法》施行細則草案，明定所謂跟蹤騷擾，均為實施與性或性別有關的特定行為，違反被害人意願，造成其主觀感受不佳或心生畏懼；若有盯梢、要求約會等八大跟騷樣態，將依個案各方面具體事實認定。

警察機關受理跟蹤騷擾案件時，應立即派員處理，並轉介相關目的事業主管機關，依權責提供被害人保護服務措施。據悉，為讓第一線執勤員警清楚認知跟蹤騷擾防制法定義跟精神，日前各地警方已經加強教育訓練。

罰則部分，實行跟蹤騷擾行為者，處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科10萬元以下罰金；攜帶凶器或其他危險物品犯前項罪者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣50萬元以下罰金。違反保護令者，處3年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣30萬元以下罰金。