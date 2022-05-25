近來全台疫情升溫，影響消費者外出購物的意願，百貨零售業者仍積極推出優惠促銷與宅購物服務， 大江購物中心在年中慶檔期，結合網路購物與實體專人服務，APP會員瀏覽線上商品型錄EDM時，只須點選商品「服務專線」或「電話預訂」，即可直撥專櫃選購、結帳，聯名卡友回饋率更逾20％。

大江購物中心企劃部經理楊若琳表示，為回饋主顧客將自6月起至26日針對聯名卡友祭出高回饋超過20％，消費滿999元即可獲得200元電子現金券；同時，近期因疫情停課學生多採在家線上課程，店內產品N7空氣清淨機、護眼燈詢問度最高。

受疫情影響，全台百貨商場來客數明顯下滑，歷經去年五月三級警戒的震撼教育後，今年的百貨業者紛紛啟動應對措施，大江購物中心主動發送線上商品型錄EDM，並結合網路購物與專人服務，消費者可以使用手機瀏覽各式商品，並點選「線上訂購」等，即可透過電話連線與由專櫃人員協助選購商品結帳，並選擇到店取貨或宅配到府，同享當日累積消費滿4,500元送350元等回饋。

而隨著近期疫情嚴峻，大江館內52家餐廳有六成業者與外送平台合作，包括瓦城、時時香、乾杯燒肉居酒屋、新馬辣等品牌；外送業績相對增長雙位數；且不畏疫情，深受年輕客關注的「Future Lab.未來實驗室」，亦於五月初以二代旗艦店進駐，店內的主題影音設備長達10公尺，並設「募資專區」，透過群眾募資收集消費者的意見與回饋。