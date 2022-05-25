《國防新聞》（Defense News）24日報導，美國陸軍表示，為讓其他軍事現代化項目獲得足夠經費，射程超過1000英里（約1600公里）、原計畫用於對抗中國大陸的超級火砲系統「戰略長程加農砲」（SLRC）計畫，已確定遭到取消。

美國陸軍發言人羅維特表示，由於國會要求該軍種停止為SLRC計畫提供資金，陸軍部長已決定於今年將其終止，所有已分配給該計畫但尚未使用的資金，都會在陸軍部武獲、後勤與技術助理部長布希（Doug Bush）的指示下轉移至其他研發項目。

布希先前曾在國會聽證會上指出，取消SLRC計畫能避免重複投資與牽連其他項目；羅維特則強調，就算成功驗證SLRC的相關技術，美國陸軍仍可能須花費數十億美元來完成後續的研發及採購作業，並創建全新的單位來操作這項武器。

為確保美國陸軍能在未來戰爭中發揮更大作用，長程精確火力（LRPF）成為該軍種現代化的八大方向之一，其中SLRC被期望以現役火砲數十倍的射程，不僅能在歐陸嚇阻俄羅斯，更要機動部署在太平洋島嶼上，讓美國陸軍能夠直接打擊位於中國大陸的目標。其他LRPF項目還包括「延伸射程火砲砲兵」（ERCA）、「長程極音速武器」（LRHW）、機動反艦飛彈「中程戰力」（MRC），以及「精確打擊飛彈」（PrSM）等。

不過《國防新聞》先前指出，SLRC計畫被認為不確定性過高，因為超長射程火砲不僅考驗現有技術，美國陸軍也缺乏運用此類型武器的戰術與經驗。