防疫保單4、5月大量湧入產險公司，引發後續效益；富邦產險今以聲明稿澄清，100萬「在途」保單為短期內大量湧入的續保件，案件量實在太大，加上絕大多數都是線下投保，需大量人工作業，產險同仁已全員投入核保作業中，總計100萬件在途件於6月底前核保完成，強調「絕無藉故拖延不核保」。

富邦產險昨先發聲明指出，「防疫保單力拼6月底前全數完成核保」，今會再發聲明澄清，強調「絕無藉故拖延不核保」，是因為市場太多不實的誣蔑指控，對全員投入、願意加班的產險同仁非常不公平，富邦產險深表遺憾。

富邦產險強調，為了遵從產險公會指引，在產險公會最新公佈理賠指引後立即發佈理賠放寬的相關規定；富邦產險會遵循主管機關原則，並支持防疫政策，依契約條款及產險公會理賠實務指引儘速且從寬辦理，確實履行契約義務。

例如，針對「陪同隔離」的理賠案件，經被保險人出具依「傳染病防治法第48條」開立之隔離書，本即符合保單條款，得請領隔離費用補償，理賠認定並未落後同業。

此外，基於風險承受程度之考量，希望將承保能量保留給沒有相關保障的民眾，僅針對已持有富邦或其他產險公司有效防疫險保單的被保險人婉拒承保，因此，不會有保單孤兒的情形；防疫保單婉拒重複投保的考量上，富邦與其他同業態度都是一致。