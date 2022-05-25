國內疫情升溫，兒童確診數也不斷增加，讓不少家長相當擔心，小兒專科醫師王韋力發現，有媽媽在育兒社團留言建議，家中孩子確診發高燒「不要讓他退燒」，反而可以提升免疫力，讓他相當傻眼，因此分享孩子確診後發燒照護正確指引，建議家長還是要積極處理孩子發燒問題，尤其孩子退燒後仍活動力不佳，應盡速前往醫院評估。

王韋力在臉書粉專「威力醫師的育兒週記」發文表示，一些育兒社團中，有不少媽媽以「過來人」身份分享孩子確診經驗談，更留言灌輸錯誤知識。他舉例，有家長在育兒社團詢問孩子確診後發燒嚴重怎麼辦，竟有媽媽留言叫對方不要讓孩子退燒，可以提升免疫力，讓他傻眼直呼「真是瘋了」。

「充其量，不過就是她的小孩這樣做沒有出事而已」，他提醒，孩子看起來很不舒服時，更要積極處理發燒問題，並分享孩子確診後發燒照護的正確指引。

王韋力指出，發燒確實可以啟動免疫反應，但孩子因發燒而不舒服，還是要想辦法協助退燒，才能讓孩子有體力對抗病菌，尤其孩子本身有熱痙攣或癲癇病史、心臟病史、慢性肺疾病、代謝疾病等，更要積極退燒，否則只會加重孩子的負擔，造成危險。

王韋力建議，若孩子體溫37度多先觀察就好，超過38度就是發燒，即可吃退燒藥，不過孩子看起來活動力佳、沒有不舒服的話，家長可觀察一下後，再決定要不要讓孩子吃藥。此外，家長應觀察退燒後孩子的活動力好不好，若退燒後活動力仍不佳，建議盡速前往醫院評估。