鄭中基再拍喜劇片，挑戰演出黑色幽默類型電影。（852 Films提供）

何超儀近年來不僅在好萊塢電影參與演出，也積極投入影視作品的製作，這次身為出品人，籌備已久的全新喜劇電影《死屍死時四十四》上周末在香港舉辦開鏡儀式，也是她首次沒有參與演出自己投資的電影。

看完劇本後，原本想爭取演出機會的何超儀，才發現演員其實已定，當她看到名單後，大讚演員實在太符合故事裡的角色設定，因此馬上打消爭取演出的念頭，甘願退居幕後擔任投資人與監製，自認「心服口服」，她不諱言說：「每1個角色都想演，但每位演員都是非常有天份、演技厲害！毛舜筠、鄭中基的演技沒話說，他們的樣子完全就是故事裡的角色設定，沒關係，我來參與監製也好。」

《死屍死時四十四》由何超儀出品，並和《絕世好Bra》資深監製錢小蕙共同監製，由新銳導演何爵天執導，卡司陣容包括《家有喜事》毛舜筠、《葉問》黃又南、香港天王鄭中基、《骨妹》余香凝，以及香港偶像團體「MIRROR」成員呂爵安（Edan）、柳應廷（Jer）等，每個都是一時之選，令人非常期待。

《死屍死時四十四》描述準備賣房的一家人，卻被家門口突如其來的1具屍體完全打亂了賣房計畫，他們擔心變成凶宅之後房價會一落千丈，於是全家人便密謀合力把神秘屍體搬出去，卻在搬運過程引發一連串爆笑的事件，整個故事充滿了黑色幽默，令人發笑。