TVBS驚傳主播台宮鬥劇，今天(25日)傳出，有3名女主播聯合霸凌一名女主播，該名遭霸凌的主播桌面、衣服都被噴上不明液體，消息流傳業界，甚至驚動警方介入，對此TVBS也緊急做出回應。

據周刊王報導，這場霸凌事件為近半年來發生，3名霸凌者為張姓、游姓與黃姓女主播，4人原本感情和睦，卻疑似因爭搶播報黃金時段反目成仇，3名女主播開始對另一名女主播進行霸凌，潑灑不明液體至該主播衣服，還被剪爛，該主播為查明真相，設置了攝影機，拍下關鍵畫面，另名主播得知後立刻報警處理。

事後涉及霸凌主播也紛紛遭懲處，其中一人轉為汙點證人，另兩人因不認錯，被改調至其他組別。對話與懲處截圖也瘋傳業界。

對此TVBS回應「截圖所述內容不實，並沒有所謂主播霸凌案，也沒有主播發現後報警，更沒有警方到場調閱監視器介入調查等情事。部分主播之間確曾有過小糾紛，但已處理。」詢問台北市警方與刑事局也回應，目前並沒有接獲相關報案。