立院24日三讀通過《企業併購法》部分條文修正案。資誠指出，有兩大利多，首先是被併購新創企業個人股東取得的股權對價，可選擇全數延緩繳稅；另明定可辨認無形資產的類型，可按實際取得成本於一定年限內平均攤銷。

資誠聯合會計師事務所併購稅務服務會計師劉欣萍指出，本次立法院三讀通過版本大致上與行政院草案無重大差異，僅將財政部今年3月30日所發布營利事業列報商譽認定原則納入法條。

有關新創股東緩課新制方面，劉欣萍舉例，假設張博士創立甲公司3年，被策略性投資人乙公司相中，透過合併換股，甲公司併入乙公司消滅，而張博士取得乙公司股票。

依現行法令，張博士如因合併產生股利所得要課稅，恐怕需要籌措資金繳稅，進而影響併購意願。

此次修法後，張博士可選擇全數延緩至取得次年度起之第3、4、5年度平均課徵所得稅，有助消彌新創事業個人股東納稅的資金問題，促進友善併購新創公司環境。

另針對無形資產攤銷，公司為強化其競爭力、拓展市場，取得關鍵技術、客戶名單常為進行併購之重要因素。劉欣萍表示，依現行法令，未登記的專門技術、客戶關係稅上不能攤銷，恐變相增加企業併購成本。

但修法後，如果符合營業秘密法規定，可以「營業秘密」納入適用攤折。但應注意是否符合營業秘密法之三要件，即「秘密性」、「經濟性/價值性」及「採取合理保密措施」。劉欣萍也建議，企業同步參考財政部公布之可辨認無形資產檢查表，評估該些可辨認無形資產的認列符合會計準則公報、評價準則公報相關規定。

因併購所涉稅務議題複雜，劉欣萍認為，企業應尋求專業協助、提前備妥文件並持續觀察修法後稽徵審查實務。