國家住都中心宣布，今日董事會通過委託台灣銀行統籌辦理聯貸案，總額約4,000多億元，以支應社會住宅興建所需資金，本案報請內政部同意後，將啟動簽約和後續事宜。

國家住都中心表示，目前承辦中央政府6.9萬戶直接興建社宅的任務，所需經費龐大，除中央既有之相關補助支持外，主要興建及營運經費均須自行籌措取得。

未來國家住都中心在風險管理與永續經營的前提下，研訂興辦6.9萬戶社宅的長期財務計畫，興建費用4,000餘億元中，70％投入於住宅單元，附屬設施之店舖和社福空間約占興建費用10％、停車位設施站約20％，除完成社宅興建外，也強化地區社會福利服務輸送及舒緩地區停車需求。

國家住都中心表示，社宅聯貸是以社宅租金收入為主要還款來源，同時搭配內政部提供的興建期土地租金、融資利息補助和營運期之非自償補助，以及國家住都中心辦理都市更新相關投資收益等自有財源挹注，強化財務結構建立穩定財源，達成本中心社宅長期穩定營運的目標。