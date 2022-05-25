國內疫情狂燒引發民怨沸騰，前副總統陳建仁今天信心喊話，並以美丶日等11個主要國家做比較，自前年疫情爆發以來，台灣累積病例發生率、死亡率都是最低，呼籲全體民眾繼續同命共好，中央與地方合作，不要聽信、轉傳謠言和假消息，踴躍接種疫苗，「我們一定可以很快渡過難關，再次展現我國傑出的的防疫典範」。

取自陳建仁臉書

陳建仁透過臉書指出，我國從今年三月下旬，進入Omicron變異株的社區傳播，每天的確診病例數，最高達到9萬0331人。截至5月23日，累積確診病例數是138萬6640人，死亡病例數是1436人；今年1月1日至5月23日的累積確診病例數是129萬3191人，死亡病例數是583人。

他說，高傳染力、低重症與死亡率的Omicron病毒株，旋風般傳播世界各國，很多民眾相當恐慌，他以台丶美丶日丶英丶法丶德丶香港等11個國家和地區疫情狀況作比較 。

2020年1月22日至2022年5月23日，我國與10國1城(香港)的每百萬人口累積COVID-19病例數，台灣的累積發生率是最低的，最高的法國是我國的7.5倍。每百萬人口累積病例死亡率台灣也是最低的，最高的美國是我國的50倍。

在COVID-19疾病致死率方面，台灣是第二低，僅次於紐西蘭，最高的美國是我國的12倍。每10萬人口估計累積超額全死因死亡數，台灣也是第二低，僅次於紐西蘭，最高的美國是我國的218倍。

在2022年1月1日至5月23日的Omicron流行期間，台灣的累積COVID-19病例發生率是第三低，僅次於加拿大和日本，最高的南韓是我國的5.9倍。台灣的累積COVID-19病例死亡率是最低的，最高的香港是我國的49倍。台灣的COVID-19疾病致死率也是最低的，最高的香港是我國的19倍。

陳建仁表示，最近兩個月來，國人在恐慌中，都能繼續把疫苗打好打滿，口罩戴好戴滿，又能勤洗手、避免群聚，才能在驚慌忙亂中，將疫情管控得宜。他感謝醫護、防疫、警消、教師、運輸、送貨、超商等人員的辛勞，以及全體民眾的團結一心、互助合作。

他也向民眾喊話，我們大家要繼續同命共好，中央與地方合作，不要聽信、轉傳謠言和假消息，踴躍接種疫苗、注意幼兒與長輩健康狀況，有症狀立即快篩、就醫。我們一定可以很快渡過難關，再次展現我國傑出的的防疫典範。