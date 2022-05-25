烏克蘭前業餘金牌拳手普洛基（Oleg Prudky）在與俄羅斯軍隊交戰時陣亡，年僅30歲。外媒報導烏克蘭中部城市切爾卡瑟在本周遭到俄軍攻擊，普洛基與3位陣亡的同袍皆是當地的特警成員，普洛基留下妻子與兩個年幼的女兒。

切爾卡瑟警局：「5月22日，為了捍衛烏克蘭的主權與領土，我們特別行動組的警官被殺害了。言語無法表達我們的傷痛，我們向他們的父母鞠躬，他們將會做為正直的人民、好友與值得信賴的同袍留在我們的記憶。我們向他們的家屬與朋友致上最深沉的哀悼，我們懷念你們。」

普洛基的妻子在IG寫道：「戰爭奪走了最棒的東西，我無法相信你已經不在了。我永遠再聽不到你對我說早安，對我說我愛你。你就像個明亮的太陽，受兩個孩子仰慕，我該怎麼跟她們說，她們再也見不到你了？你是好友與同袍的榜樣，你是我的天使，我非常愛你。」

烏克蘭拳擊協會：「我們很悲傷地宣布國際拳擊的頂尖好手，冠軍普洛基在與俄軍的戰鬥中身亡。」普洛基曾是當地有名的猛將，他是切爾卡瑟首位拿下60公斤金牌的拳手（兩次冠軍）。烏克蘭是頂尖拳擊手的故鄉，出產過許多名將，包括現任的職業重量級統一拳王烏席克（Oleksandr Usyk）。