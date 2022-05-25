先前提到當今全球面臨的通膨問題，不僅是貨幣寬鬆造成，同時也有俄烏戰爭及大陸封控對於供需面產生的影響，故市場對於美Fed能否僅以升息來解決通膨問題存在疑慮，反而擔憂過於激進的升息恐傷害經濟，於是美股偏空。

今年至今，美股每一波反彈都未能越過起跌點(即末跌高)，空方慣性明顯，此現象對於台股產生了一定程度的壓制力；特別是今年4月中旬後，美股加速走跌，每次反彈天數都不超過4天，然後繼續破低，這讓操作的節奏必須隨之調整。

當前僅有反彈的美股已不容易引動台股上漲，市場對於利多的反應有限，反倒是對於利空的反應會提前，故盤面變成對於利空很敏感。以5/24日的台股為例，行情對於前一日的美股大漲幾乎毫無反應，反而由於多檔重量級的美股掛牌公司，對於未來看法保守，盤後股價大跌；市場認為當日美股走弱的機率正在升高，於是直接在台股先行出脫籌碼，提前反應美股恐將下跌的預期心理，這就是對利空放大反應的現象，投資人必須盡速適應節奏。

本波台股於5/12日見到低點15616點後，至今已有9個交易日未見新低。對於多方而言，儘管行情未能一舉越過5/5日高點16783點，將台股的多空慣性扭轉；但在5/24日黑K棒後，多方隨即出現抵抗力道，指數未進一步下跌，顯示目前行情持續在築底中。

通常股價提前大盤見底，近日逐漸築出底部的相對強勢股，仍是近日要鎖定的方向。繼IC設計、晶圓代工、設備及材料等半導體族群拉出一波漲勢，看好的昇陽半創高後；近日傳出為了振興經濟，大陸官方準備於6月上旬重啟「汽車下鄉」政策，後續可望刺激汽車銷量，這對於汽車零組件及汽車電子有利，包括耿鼎、東陽、堤維西等汽車零組件股，還有同致、車王電、智伸科、胡連等汽車電子股的股價紛紛轉強，目前漲勢已擴散至車燈、保險桿、內裝、鈑金構件、水箱、變速箱、傳動軸、汽車電子元件等股票上，本波主流態勢越來越明確，後續要進一步追蹤。

（本文作者為摩爾投顧分析師蔡正華）

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