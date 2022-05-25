南寶（4766）25日舉辦線上法說會。受惠本業復甦及轉投資現金股息入帳，南寶首季營收、獲利、EPS齊創單季新高，營收年增15.3％，淨利年成長148.7％，EPS 6.18元，創上市來最高。南寶執行長許明現表示，終端需求強勁，第二季爭取繼續漲價，毛利率谷底已過，營收可望再創新高，全年營收成長續拚新高點。

此外，由於運動鞋生產聚落從中國大陸、越南向印度、印尼移動，南寶基於就近供應客戶考量，評估新設廠投資案，避免斷鏈風險。

南寶透露，當客戶規模大到一定，就會考慮設廠，目前評估印度、印尼中爪哇等地，相關細節明年底定，初估投資金額1千萬美元。待投資細節敲定後，2023年就會著手買地。

許明現指出，鞋材接著劑業務在所有產品線當中成長動能最強，目前海運運輸雖有好轉，然品牌客戶目前庫存仍不高，持續積極回補庫存，終端市場需求維持強勁。塗料與建材業務今年預計增加粉體塗料產品20％產能，以加速供貨速度，取得更多訂單。

其他消費產品用膠、工業用膠將聚焦市場規模大並具有良好的潛在成長機會的產業，如電子、軟性包裝材料等。南寶已開發應用在液晶偏光板及觸控面板的光學接著劑；2021年於中國大陸成立南寶光電材料(昆山)有限公司，專注於電子產業的產品應用。

南寶去年EPS 7.26元，發放6元現金股利；今年第一季長期投資的現金股利貢獻下，現金股利可望提高。南寶過往配發率大概至少是在六成以上，加上第一季的長期投資的現金股利貢獻，這部分對EPS有接近4元貢獻，至少會配發一半，加總起來應較去年提高。